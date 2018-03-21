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Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден

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Принц Гарри и Меган Маркл
12:11 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Приготовление свадебного торта было решено доверить кондитеру Клэр Птэк.

Самая обсуждаемая пара мира, актриса Меган Маркл и принц Гарри, определились со свадебным тортом. Его будет печь лондонская кондитер Клер Птак. Женщина держит пекарню Violet и специализируется на выпечке из органических продуктов и сезонных фруктов.

Торт для королевской свадьбы будет лимонным и с сиропом бузины. Также его украсят сливочным кремом и живыми цветами. Кенсингтонский дворец отметил, что десерт будет иметь яркий весенний вкус.

Клер Птак выразила свою невероятную радость по поводу того, что именно ее выбрали кондитером для свадьбы года. Для нее это замечательный опыт и приятное сотрудничество. Женщина радуется тем, что молодая пара разделяет ее взгляды на приготовление пищи из натуральных и органических составляющих.

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Новости шоу бизнеса, Клэр Птэк, Кондитер, Меган Маркл, Принц Гарри, Торт.
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