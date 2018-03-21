Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан России
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни Исследователи из Нидерландов создали новую формулу жизни
X

Слава Каминская с юмором отреагировала на критику поклонников об изменении имиджа (Видео)

Слава Каминская
15:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Слава Каминская сняла забавное видео в Instagram.

Как известно, Слава Каминская недавно удивила поклонников сменой имиджа. Рыжеволосая артистка решила перекраситься и стать блондинкой. Большинство сторонников от таких изменений певицы были в восторге, однако нашлись и такие, кто критиковал Славу Каминскую за ее выбор.

Такую реакцию фанатов звезда решила показать на своей странице в социальной сети. Для этого она записала забавное видео на улицах Киева, на котором драматически продублировала комментарии сторонников. Люди сравнивали Славу Каминскую с популярными артистами Украины, это также она использовала в ролике, изображая повадки тех знаменитостей.

Вокалистка группы "НеАнгелы" удивила поклонников новым имиджем

"Вы похожи на Ирину Билык. Потеряла индивидуальность. Вторая Лобода, никакой оригинальности. Слава, перекрасьтесь, вы похожи на Таисию Повалий. Вот точно, как Монро, копия. Рыженькая из "НеАнгелов уже не рыженькая", – звучит в видео Славы Каминской.

В комментарии к видео звезда объяснила, что ее смена имиджа – это способ самовыражения. Кроме того, она опровергла слухи о парике. Смешное видео очень понравилось поклонникам. Люди оценили чувство юмора певицы и засыпали Славу Каминскую комплиментами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Критика, Пародия на критику, Слава Каминская.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Звезды Instagram: эта стильная пожилая парочка забыла о старости (Фото) Барабанщика The Beatles посвятили в рыцари Анджелина Джоли решила сделать предложение своему возлюбленному

Последние новости

При Нацполиции создали Управление уголовного анализа В МИД РФ предположили две причины отравления Скрипалей Йоханнес Бе решил жениться
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости сегодня
16:20 Эти привычки негативно влияют на здоровье почек
16:19 В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек
16:18 Минздрав: Реформа не предусматривает плату за роды
16:16 Добрые поступки обычных людей, которые изменили чью-то жизнь (Фото)
16:02 В Киеве активисты требовали отставки главы Николаевской ОГА
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Внешний долг Украины вырос до $116 млрд Валовой внешний долг Украины вырос
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0