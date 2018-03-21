На Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа.

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, относится к категории звезд, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту. Поэтому на Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа. Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо на фото без тщательного редактирования снимка. Для того, чтобы показать идеальную кожу актрисы и певицы накладывают большой слой косметики. Однако в Голливуде есть ряд звезд, которые пропагандируют естественную красоту, публикуя свои фотографии без ретуши. К таким знаменитостей относится актриса Милла Йовович.