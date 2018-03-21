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У Кайли Миноуг случился нервный срыв

Кайли Миноуг
22:51 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звезде потребовался длительный отдых в Таиланде.

Несмотря на то что Кайли Миноуг, которая скоро будет праздновать свое 50-летие, расторгала помолвку с женихом Джошуа Сассе больше года назад, в феврале прошлого года, ей лишь недавно удалось восстановить душевное равновесие. "Я не хотела бы драматизировать ситуацию, но мне пришлось пройти через затянувшийся нервный срыв, — поделилась Кайли в недавнем интервью. — Я была в ужасном состоянии: плакала и не могла остановиться. Чувствовала, что весь мой организм дал сбой. Меня трясло, мне ничего не хотелось. Моя психика просто отказывалась принять то, что произошло". Чтобы обрести хотя бы относительный душевный покой, ей потребовался довольный длительный отдых в Таиланде. Однако в итоге, пройдя через испытания, она только стала сильнее.

"Я боюсь, что замужество — не для меня", — призналась певица. – Что же касается меня и Джошуа, то начиналось у нас все прекрасно. И мы поступили так, как обычно делают все влюбленные пары, — обручились. Но все, видимо, происходило слишком быстро…К счастью, все же успели понять до свадьбы, что мы слишком разные люди. Хотя это решение далось мне более чем непросто".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезда, Знаменитость, Кайли Миноуг, Нервный срыв, Таиланд.
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