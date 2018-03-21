В продаже появились пасхальные "драконьи" яйца из "Игры престолов"

Сеть британских супермаркетов Morrisons запустила в продажу лимитированную серию пасхальных шоколадных яиц, посвященных культовому сериалу "Игра престолов". Приобрести десерт можно в 430 супермаркетах Morrisons по всей Великобритании.

Новинка является точной копией драконьих яиц, которые Дейенерис Таргариен получился в качестве свадебного подарка от Иллирио. Позже из них вылупились три дракона: Дрогон, Рейегаль и Визерион.

Пасхальные яйца высотой 20 см изготовлены из лучшего бельгийского шоколада и для большей реалистичности покрыты красными и золотыми блестками. Стоимость одного шоколадного яйца весом 240 г составляет 8,3$. И хотя они обойдутся как минимум в два раза дороже обычного шоколадного яйца, поклонники, которые с нетерпением ждут финального сезона шоу, запланированного на 2019 год, наверняка будут рады такому подарку.