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Известный "Супермен" Генри Канвилл лишился легендарных усов

Генри Канвилл
22:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Генри Канвилл, известный по главным ролям в фильмах "Лига справедливости" и "Человек из стали", лишился легендарных усов.

Видео, опубликованное на Instagram странице знаменитости, вызвало большой резонанс в сети.

Отметим, что усы Генри Канвилла стали легендарными после того, как он снялся в киноленте "Миссия невыполнима". Однако съемки совпали с участием в фильме о супергероях "Лига справедливости". По контракту, актер не смог избавиться от усов, поэтому кинорежиссеры тщательно удаляли их с помощью специальных редакторов.

 

#ShavedButNotForgotten

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

 

Эти фильмы принесли еще большую популярность актеру, а образ настолько прикипел к звезде, что фанаты уже не представляли Генри Канвилла без усов. Однако Генри Канвилл решил побриться, сняв при этом особое видеообращение к поклонникам.

Не бойтесь, это я – Генри Канвилл – периодически "супергерой" и бывший секретный агент, но теперь – чисто выбритый. Знаю, знаю, узнать меня без усов сложно. Иногда я и сам себя узнаю с трудом. Мне сложно это признать, но это – не CGI (computer-generated imagery, что означает "изображения, сгенерированные компьютером", - 24), – написал Генри Канвилл.

В основном, фанаты актера с пониманием восприняли его решение, отмечая, что они в восторге от Генри Канвилла в любом случае.

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