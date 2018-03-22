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"Мастер Шеф Подростки" 8 выпуск: участники стали героями фильмов ужасов (Видео)

"Мастер Шеф Подростки"
08:56 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В новом сезоне юные кулинары боролись со своими фобиями.

В восьмом выпуске "МастерШеф Подростки" участники прошли два интересных кулинарных конкурса.

В первом конкурсе подростки стали главными героями остросюжетного фильма ужасов "Темная-темная комната", в которой их подстерегали ужасы, рожденные во тьме: жабы, крысы, зоофобусы, головы свиней и масса других прелестных неожиданностей.

Участники должны были в темной комнате выбрать пять ингредиентов за три минуты. По сценарию фильма, если участник возьмет больше пяти ингредиентов, лишние на свое усмотрение отберут судьи. А если меньше - дадут столько, сколько не будет хватать. Подросткам нужно было приготовить блюдо французской кухни.

Когда подростки-кулинары попадали в темную комнату, они за три минуты во мраке, полном неожиданностей и порождающем ужас, пытались найти для себя пять ингредиентов. После чего все выбранные продукты использовали на светлой привычной кухне "МастерШеф".

Большинство участников переступили через свой страх и набрали ингредиентов, а Ярослав Гринчук поддался панике и автоматически получил черный фартук.

У ребят, которым, попались кишки, тараканы и зофобасы, блюда не удались, и они тоже оказались в числе "черных". Насте удалось пощеголять сверхъестественным французским кулинарным десертом-шедевром. Ярослав Гринчук не сумел преодолеть свой страх темноты и не набрал продукты для блюда.

В первом испытании четверо участников потерпели фиаско и надели черные фартуки: Ярослав Вархоляк, Ярослав Гринчук, Артур Маляренко и Лиза Дидковская.

Во втором испытании, вооружившись фотоаппаратами из 90-х, подростки попробовали передать команде рецепт всего лишь по пяти фотографиям.

Это испытание отправило подростков в 90-е. Современная молодежь не представляет свою жизнь без Инстаграма, селфи, подписей и лайков. А в те далекие времена в 90-е годы, люди наслаждались прекрасными молодыми годами без новомодных смартфонов и цифровых фотоаппаратов. А самые яркие моменты отражались с помощью специальных довольно габаритных устройств. И каждый кадр был на вес золота.

Капитан и су-шеф каждой команды передавали рецепт своим подопечным с помощью Поляроидов. Фактически, необходимо было создать фото-инструкцию по приготовлению блюда из пяти снимков. Черные фартуки за второе испытание надели Юрий Турчин и Наташа Макогон.

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Новости шоу бизнеса, 1 сезон, 8 выпуск, Видео, Кулинарное шоу, Мастер шеф подростки, Мастер-шеф, Подростки.
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