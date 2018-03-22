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Бен Аффлек сделал большую татуировку на всю спину

Бен Аффлек
09:56 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актер сделал тату в виде феникса на всю спину.

Фотография популярного голливудского актера Бена Аффлека, на которой оказалась видна гигантская цветная татуировка на его спине, позабавила пользователей социальных сетей и подтвердила, что актер в течение долгого времени вводил своих поклонников в заблуждение.

На снимке, сделанном на Гавайских островах 20 марта 2018 года, хорошо видно изображение Феникса на спине Аффлека. Впервые фанаты обратили внимание на него еще в 2015 году, когда в кадр случайно попал хвост птицы. Примечательно, что сам Аффлек утверждал тогда, что это был временный рисунок, нанесенный для съемок в одном из фильмов. Поклонники актера обрушили на него шквал критики после публикации свидетельства его обмана.

"Татуировка Бена Аффлека выглядит так, как будто она была нанесена цветными мелками, которые валяются в детском уголке придорожной закусочной", "В следующий раз, когда вам станет грустно, вспомните, что Вы не Бен Аффлек, поэтому у вас (вероятно) нет татуировки такой большой и такой уродливой и настолько высмеиваемой, что вам бы пришлось всем лгать и говорить, что это временно и только для фильма, хотя это явно не соответствует действительности".

К сожалению, из-за отказов Аффлека рассказывать что-либо, мы вряд ли узнаем происхождение сего творения.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Бен Аффлек, Тату, Тату на спине, Феникс.
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