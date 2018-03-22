У Селин Дион серьезные проблемы со слухом

Селин должна лечь на операцию из-за дисфункции евстахиевой трубы, из-за чего звезда периодически перестает слышать.

49-летней Дион сложно петь, сообщили представители звезды на официальной странице в Facebook.

Проблемы со слухом у певицы начались около года назад, однако ей помогали ушные капли. Но в последние несколько недель лекарства перестали действовать, поэтому артистка вынуждена провести малоинвазивную хирургическую процедуру.

"Мне в последнее время не слишком везет ... Я так ждала продолжения моих шоу, и вот произошло это ... Поверить не могу, я извиняюсь перед всеми, кто планировал приехать на мой концерт в Лас-Вегасе. Знаю, как вы разочарованы, и мне очень жаль", – обратилась Дион к поклонникам.

Планируется, что певица вернется на сцену в конце мая.