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Жан Рено рассказал, что думает об украинских Карпатах

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Жан Рено
17:42 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Французский актер Жан Рено, который приехал в Украину для съемок в фильме, встретился с украинскими журналистами, чтобы поделиться о впечатлениях от Карпат.

По словам Жана Рено, он был потрясен красотой украинских Карпат, где проходили основные съемки французско-украинского фильма "Последний шаг".

"Это было настоящим шоком поехать в Карпаты, потому что карпатские горы очень красивые. Я помню, там было холодно. Невероятные виды, магический лес напротив. Я чувствовал нежность от украинцев, они были очень теплыми с нами, они были очень добрыми. Я был действительно счастлив", – поделился эмоциями легендарный актер.

С недавнего времени съемочная группа фильма находится в Киеве, однако Жан Рено признался, что пока не успел увидеть Киев.

"Когда я работаю, я не могу быть туристом. Я помню, как принимал участие в съемках, которые продолжались девять месяцев. Мы с группой снимали по всему миру, в разных городах – это длительный период. Я не был туристом. Люди меня спрашивали, видел ли ты эту памятку, посещал ли это место, но я не мог. Я не могу, когда работаю, взять камеру и идти фотографировать церкви, посещать музеи. Я просто не могу. Возможно, это из-за того, что мои родители были бедными, и я привык, что сперва должен сделать свою работу. На следующей неделе я буду свободен, то возможно устрою экскурсию по городу", – поделился Рено.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Горы, Жан Рено, Знаменитость, Карпаты, Последний шаг, Съемки, Фильм, Фото.
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