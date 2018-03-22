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Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Джордж Клуни, Брэд Питт и Дженнифер Энистон
19:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В западной прессе продолжают обсуждать отношения актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которые когда-то были женаты.

Якобы благодаря их старому другу Джорджу Клуни они снова начали встречаться.

"Джордж был первым, кто позвонил ему (Брэду Питту), когда развалился его брак с Энджи. После того, как Джен и Джастин Теру объявили о своем разводе, он уговорил Брэда выйти с ней на контакт и дать их отношениям еще один шанс", – поделился информатор.

Брэд и Дженнифер впервые за долгое время встретились на одной из вечеринок, посвященных церемонии Оскар в Беверли-Хиллз.

"Планировалось потом поехать в дом Джен, выпить на ночь, но, конечно, Джордж просто подвез туда Брэда. Вечер, который они провели вместе, был расслабленным и тихим. Они вспоминали прошлое и много смеялись. Это как старые добрые времена, но еще лучше", – указал источник.

Кроме того, как пишет New Idea, Клуни недавно обмолвился своим друзьям, что очень рад, что Питт с Энистон снова сошлись.

"Джордж всегда терпеть не мог Анджелину, ему очень не нравилось, как она контролировала Брэда на протяжении их брака. Ему нравились Брэд и Джен вместе, и он был подавлен, когда они разошлись – особенно когда узнал, что это произошло из-за Энджи, о которой он никогда не слышал ничего хорошего", – добавил собеседник издания. Пока представитель Клуни не подтвердил этих слухов.

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Новости шоу бизнеса, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джордж Клуни, Знаменитость, Отношения, Пара, Роман, СМИ.
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