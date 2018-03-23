Красотки старого Голливуда, которые затмят любую симпатягу нашего времени.

Все мы хорошо знаем, какой красавицей была звезда фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро и не смеем забыть пленительный взгляд Элизабет Тейлор, но было бы нечестно обойти стороной других талантливых красавиц старого Голливуда, которые кружили головы мужчинам своего времени. Да что там говорить современные джентльмены тоже мечтали бы оказаться рядом с этими богинями. Далее вас ждут фото крышесносных красоток старого Голливуда, которые затмят любую симпатягу нашего времени.