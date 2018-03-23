Предлагает восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии.

Предлагает восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии. Возможно, вы думаете, что профессиональному фотографу не составит большого труда обойти в мастерстве свою 19-летнюю дочку, которая никогда не держала в руках фотоаппарат и не имеет профессионального образования в этой области. Однако в случае с Себастьяном Лучиво, польским фотографом и отцом троих детей, и его старшей дочерью Каей, которой был поставлен диагноз "синдром Дауна", это не так. Себастьян заметил способности к фотографии у дочери, когда Кая отправилась с классом в школьную поездку и привезла несколько отличных фотографий. Тогда он решил устроить своеобразный фотоконкурс — кто сделает лучшую фотографию одного и того же предмета или места. Смотрим, что же получилось.