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Участница "Від пацанки до панянки" вышла замуж прямо на проекте

Дариана Семидоцка
14:07 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Парень уже давно сделал предложение Дарине, но все не решался жениться из-за ее поведения.

Одно из самых приятных событий произошло в жизни Дарианы Семидоцкой. Парень уже давно сделал пацанке предложение, но все не решался жениться из-за ее поведения.

Его пугало пьянство и то, что Дариана совсем не ухаживает за 8-месячной дочкой, которую родила от другого мужчины. Но узнав о том, что любимая пошла на проект "Від пацанки до панянки" и готова меняться, жених Дарианы решился на важный шаг.

"Предложение мне сделали давно, в январе, за полгода до проекта, – вспоминает Дариана. – А свадьбу сыграли 16 сентября в Школе панянок. Поэтому я уже не Семидоцкая, а Остапчук. Очень много событий произошло, но я счастлива. Чем больше положительных эмоций – тем лучше".

На территории Школы панянок состоялась выездная церемония, место для которой красиво и романтично оформили. Преподаватели сделали сюрприз – подготовили платье и свадебный букет для Дарианы.

"Наши редакторы общались с женихом регулярно, – говорит шеф-редактор реалити Елена Кричковская. – В один момент он решил жениться, и сделать это наши редакторы предложили в Школе панянок. Все вместе подготовили сюрприз. После этого молодожены поехали в Запорожье на три дня, чтобы всем объявить о новом статусе и официально зарегистрировать брак".

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Новости шоу бизнеса, Від пацанки до панянки, Дариана Семидоцка, Пацанка, Проект, Свадьба.
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