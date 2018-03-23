Дима Билан признался фанатам о своей болезни

Дима Билан заставляет своих поклонников волноваться из-за своего внешнего вида. Поклонники артиста в комментариях к его фото в соцсетях не упускают случая отметить, что артист сильно похудел. Некоторые фанаты даже подозревали, что у Билана страшная болезнь.

Причина такого резкого похудения и веса в 69 килограмм кроется в проблемах со здоровьем. Певец ранее рассказывал, что страдает от гастрита, к тому же у него обнаружили пять грыж позвоночника. Но артист не намерен набирать вес, и, судя по подписи на его странице в Instagram, на данный момент он комфортно чувствует себя в своем теле.