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Дима Билан признался фанатам о своей болезни
16:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Популярный певец уже долгое время не на шутку заставляет волноваться поклонников, демонстрируя нездоровую худобу.
Дима Билан заставляет своих поклонников волноваться из-за своего внешнего вида. Поклонники артиста в комментариях к его фото в соцсетях не упускают случая отметить, что артист сильно похудел. Некоторые фанаты даже подозревали, что у Билана страшная болезнь.
Причина такого резкого похудения и веса в 69 килограмм кроется в проблемах со здоровьем. Певец ранее рассказывал, что страдает от гастрита, к тому же у него обнаружили пять грыж позвоночника. Но артист не намерен набирать вес, и, судя по подписи на его странице в Instagram, на данный момент он комфортно чувствует себя в своем теле.
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