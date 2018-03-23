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Дочь Майкла Джексона заподозрили в нетрадиционном романе

Смотрите фото (3)
Пэрис Джексон
18:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Перис Джексон состоит отношениях с известной супермоделью.

Пэрис Джексон и модель Кара Делевинь, которых заподозрили в романе, сделали совместное фото и видео в лежа постели и поделились им в Сети. Девушки смотрели фильм о лесбийской любви под названием "Кэрол". Ходят слухи, что роман девушек начался еще в мае 2017 года.

 

"Они действительно нашли общий язык на MTV Movie and TV Awards в Лос-Анджелесе в мае (2017) и тусовались вместе с тех пор ... Кара восторгается тем фактом, что Пэрис - дочь одного из ее музыкальных героев", - поделился источник.

Более того, Пэрис Джексон в своем Instagram поделилась двусмысленным фото:

Делевинь и Джексон начали много времени проводить вместе во время рождественских праздников. Они тогда были вместе в Лондоне, ездили в Чехию и Италию.

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Новости шоу бизнеса, Кара Делевинь, Кара Делевинь и Пэрис Джексон, Пэрис Джексон.
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