Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке
Новости шоу бизнеса: Каннский кинофестиваль ввел официальный запрет на селфи знаменитостей на красной дорожке.
Это результат многолетней борьбы директора фестиваля Тьерри Фремо с привычкой селебрити запечатлевать себя, а также фотографироваться с фанатами по их просьбе.
В интервью журналу Film francais Фремо сообщил, что он и президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур решили "полностью запретить" селфи на 71-м фестивале в Каннах, который пройдет с 8 по 19 мая.
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"Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи", препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля в целом, сказал Фремо, заявив, что мобильные нарушают величественность Канн и на практическом уровне замедляет движение по дорожке.
Фремо с самого начала был противником селфи, называя процедуру "смешной и гротескной". Но предыдущие призывы прекратить эту практику оказали небольшое влияние.
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Говоря еще об одном решении, направленном на восстановление престижа Канн, Фремо сообщил, что конкурсные фильмы больше не будут показываться для прессы и публики накануне официальной мировой премьеры. Вместо этого пресса и критики будут смотреть фильмы из конкурсной программы одновременно с праздничной аудиторией в соседнем кинотеатре. В случае с фильмам, премьера которых назначена на 22:00, прессе придется подождать до следующего утра.
Канны и другие международные фестивали в последние годы жаловались на то, что фестивальные показы потеряли часть своего очарования из-за критиков, которые смотрят тот же фильм ранее и часто публикуют свои отзывы, не дожидаясь официальной мировой премьеры.