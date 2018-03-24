Холостяк 8 сезон, 3 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
Новости шоу бизнеса: В пятницу, 23 марта, на телеканале СТБ вышел 3 выпуск самого романтического шоу страны "Холостяк 8".
После второго выпуска 8 сезона Холостяка проект покинули трое девушек. Так, с 26 девушек дальше прошли только 11.
На этой неделе первой на свидание с Рожденом пошла Настя. Многих девушек это очень возмутило, ведь Настя уже идет на свидание во второй раз. Рожден устроил для девушки необычное свидание. он предложил ей искупаться в чанах.
После свидание холостяк решил, что отношений с Настей у него не получится, потому что они очень разные. Поэтому попрощался с девушкой.
Также ведущий шоу Григорий Решетник сообщил девушкам о смене правил проекта и принес одной из участниц белую розу. Обладательница этой розы сможет пойти на свидание с Холостяком вместо той девушки, которую он пригласит ранее. Белая роза была предназначена самой скромной девушке Гале.
Следующей приглашение на индивидуальное свидание получила Маша. При первой встрече Мария подарила Рождену Ануси очень оригинальный подарок - черно-белую картину. И Рожден пригласил Машу порисовать, чтобы заполнить картину их отношений яркими красками.
Свое свидание Рожден и Мария продолжили в более интимной обстановке возле камина, где они открыли друг другу грустные истории своих бывших отношений, пытаясь не испортить плохими воспоминаниями гармонию встречи.
Приглашение на следующее свидание получили Марина, Наташа и Арина. Вместе с холостяком девушкам отправились на дегустацию сыров на буйволиной ферме. После дегустации девушкам предложили самим приготовить сыр.
За время свидания на ферме Рожден успел пообщаться с каждой девушкой. В конце Рожден отдал розу Наташе. Остальные девушки узнали вердикт на Церемонии роз.
После сегодняшних свиданий одна участница уже покинула шоу, а две – получили иммунитет. Кому же из девушек достанется роза от Рождена Ануси, а кто навсегда покинет проект Холостяк-8?
Третья церемония роз была очень волнительной, ведь некоторые из девушек до сих пор не были на свидании с холостяком. Галя так и не воспользовалась своим правом белой розы.
Иванна заинтриговала Холостяка своим видеообращением и получила розу. Арина на церемонии роз вернула Рождену пиджак с маденьким подарком - рисунком машины и предложением прокатиться. Что удивило Рождена, так как он ждал от нее ответа. Арина получила розу. Когда у Рождена остался всего лишь один цветок, он решил поговорить с Аней. Девушка поделилась своей историей и повеселила холостяка шутками. Рождену было приятно общаться с Аней. Но он не хотел, чтобы Галя покинула проект. Поэтому холостяк вручил розы обеим девушкам.