Холостяк 8 сезон, 3 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

После второго выпуска 8 сезона Холостяка проект покинули трое девушек. Так, с 26 девушек дальше прошли только 11.

На этой неделе первой на свидание с Рожденом пошла Настя. Многих девушек это очень возмутило, ведь Настя уже идет на свидание во второй раз. Рожден устроил для девушки необычное свидание. он предложил ей искупаться в чанах.

После свидание холостяк решил, что отношений с Настей у него не получится, потому что они очень разные. Поэтому попрощался с девушкой.

Также ведущий шоу Григорий Решетник сообщил девушкам о смене правил проекта и принес одной из участниц белую розу. Обладательница этой розы сможет пойти на свидание с Холостяком вместо той девушки, которую он пригласит ранее. Белая роза была предназначена самой скромной девушке Гале.