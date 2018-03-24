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Влад Яма показал, как выглядел в 16 лет

Влад Яма
12:18 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Влад Яма опубликовал свое фото в 16 лет.

Известный украинский танцор и новоиспеченный судья "Лиги Смеха" рассмешил подписчиков новым фото в Instagram. "Лига Смеха, сегодня на 1+1... Sweet sixteen...", - подпись под фото с напоминанием о новом выпуске юмористического шоу.

Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду

Подписчики подшучивают над звездой и комментируют: "Монобровь", "Ахах... брови гуще чем сейчас голова! Без обид!", "Какой красавчик.....прям влюбиться можно".

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Архивное фото, Влад Яма, Влад Яма в 16 лет, Лига смеха.
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