Влад Яма показал, как выглядел в 16 лет

Известный украинский танцор и новоиспеченный судья "Лиги Смеха" рассмешил подписчиков новым фото в Instagram. "Лига Смеха, сегодня на 1+1... Sweet sixteen...", - подпись под фото с напоминанием о новом выпуске юмористического шоу.

Подписчики подшучивают над звездой и комментируют: "Монобровь", "Ахах... брови гуще чем сейчас голова! Без обид!", "Какой красавчик.....прям влюбиться можно".