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Влад Яма показал, как выглядел в 16 лет
12:18 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: В своем Instagram Влад Яма опубликовал свое фото в 16 лет.
Известный украинский танцор и новоиспеченный судья "Лиги Смеха" рассмешил подписчиков новым фото в Instagram. "Лига Смеха, сегодня на 1+1... Sweet sixteen...", - подпись под фото с напоминанием о новом выпуске юмористического шоу.
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Подписчики подшучивают над звездой и комментируют: "Монобровь", "Ахах... брови гуще чем сейчас голова! Без обид!", "Какой красавчик.....прям влюбиться можно".
Telegraf.com.ua