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Елена Темникова прокомментировала ссору с Ольгой Серябкиной

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Елена Темникова с Ольгой Серябкиной
15:48 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Елена Темникова и Ольга Серябкина прекратили многолетнюю дружбу.

Закадычные подруги не только перестали общаться, но и стали публично выносить ссоры из избы. Недавно Оля рассказала, что во время съемок клипа на песню "Я тебя не отдам" они показали реальные отношения. Девушке было обидно, что Лена обманывала её, притворяясь близким человеком. Прокомментировать ссору решила и сама Темникова.

В последнем интервью Ольга Серябкина рассказала о причинах конфликта с Еленой Темниковой. Певица ясно дала понять, что подруга её предала. "Главное из того, что я чувствовала, было сожаление за обманутую меня!", — заявила Оля. Разочарование у артистки наступило после того, как Елена Темникова призналась, что ей приходилось "играть" в дружбу с Ольгой, а искренних чувств она не испытывала. Однако Лена с этим категорически не согласна.

В онлайн-трансляции в Instagram Лена рассказала, что недавно виделась в Серябкиной, и та с ней даже не поздоровалась. Кроме того, если бы взгляд мог убивать, Темниковой с нами уже бы не было.

Я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну, как редко? Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд! Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече… Почему все так? А ведь ей верят… Люди, я-то знаю, как все на самом деле. А ведь и я чуть не поверила. Никто даже не поздоровался. Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?

Кто говорит правду неизвестно, но поклонники группы SEREBRO считают, что девушкам нужно поговорить с глазу на глаз и зарыть топор войны, прекратив обвинять друг друга в лицемерии публично.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Елена Темникова, Знаменитость, Комментарий, Ольга Серябкина, Певица, Серебро, Ссора.
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