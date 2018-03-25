Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку

Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.

"Мама очень строго относилась ко мне и папе", - рассказала певица. Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами. Недавно Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.

"Пошли мы делать тату. Договаривались, что обе сделаем, я сделала, а Настя - нет", - отметила мама певицы. Стоит добавить, что на татуировке размещена запись "У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь - королева".