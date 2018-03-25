Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году
Новости: Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ Грицак: СБУ усилила противодействие гибридной агрессии РФ
Новости: Сборная Украины отправилась на матч против Японии Сборная Украины отправилась на матч против Японии
Новости: Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии
X

Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
19:29 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мама известной певицы Насти Каменских рассказала, почему сделала себе тату, которое посвятила звездной дочери.

Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.

"Мама очень строго относилась ко мне и папе", - рассказала певица. Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами. Недавно Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.

"Пошли мы делать тату. Договаривались, что обе сделаем, я сделала, а Настя - нет", - отметила мама певицы. Стоит добавить, что на татуировке размещена запись "У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь - королева".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Мама Насти Каменских, Настя Каменских, Певица, Татуировка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом Джастина Бибера застали с новой девушкой Жанна Бадоева впервые похвасталась своим мужем

Последние новости

Рай из сакур: волшебная красота весеннего Китая (Фото) Футболисты сборной Бельгии удивили новым образом на командной фотосессии ООН назвала пять самых ходовых языков в мире
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
20:30 Тухель отказал "Баварии" ради "Арсенала"
20:29 Эрдоган: "Оливковая ветвь" близка к завершению
20:25 Веселая подборка лучших демотиваторов прошедшей недели
20:23 Как выглядели откровенные открытки 1920-х годов (Фото)
20:20 Биатлон. Джима и еще семь украинцев едут на чемпионат мира среди военных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время
Добавить комментарий
0