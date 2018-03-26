Эти люди живут в джунглях Эквадора и охотятся как первобытные люди из учебников по истории.

На первый взгляд это кажется не реальным. Кадры со съемок какого то первобытного мира! Но на самом деле это племя действительно существует! Это 21 век! Век информационных технологий и инноваций, век Интернета, век в котором люди уже давно изучают космос! А эти люди живут в джунглях Эквадора и охотятся как первобытные люди из учебников по истории. Сейчас мы расскажем вам об этом удивительном племени. Они называют себя Гуарани, жителей насчитывается около 4000 человек. Гуарани никак не связаны с внешним миром и выглядят они мягко говоря не как обычные люди.