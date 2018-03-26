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Принц Гарри пригласил своих бывших девушек на свадьбу с Меган Маркл

Принц Гарри с бывшей девушкой
11:12 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Внук британской королевы принц Гарри решил пригласить на свадьбу своих бывших девушек – подругу детства Челси Дэви и актрису и модель Крессиду Бонас.

Даже женитьба - это не повод для принца Гарри перестать общаться со своими бывшими девушками. Стало известно, что Крессиду Бонас, Челси Дэви и Элли Голдинг, с которыми принц встречался до Меган Маркл, пригласили на свадебную церемонию.

Представители пары пока не прокомментировали эту информацию, однако близкие друзья Элли Голдинг рассказали, что она получила приглашение лично от Гарри и собирается прийти на свадьбу со своим бойфрендом Каспаром Джоплингом.

В 2011 году Элли уже присутствовала на королевской свадьбе – она пела для Кейт и Уильяма, однако, как сообщают инсайдеры, в этом году она будет лишь почетной гостьей.

На самом деле факт отношений Гарри и Элли никогда не был доказан, поэтому и присутствие певицы, которая, возможно, лишь приходится принцу приятельницей, совсем не обязательно. Что же касается приглашений Крессиды Бонас и Челси Дэви, достоверной информации тоже пока нет.

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Новости шоу бизнеса, Бывшие девушки, Бывшие девушки на свадьбе, Крессида Бонас, Меган Маркл, Приглашение на свадьбу, Принц Гарри, Свадьба, Челси Дэви.
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