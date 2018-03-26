Мерьем Узерли спровоцировала слухи о своей свадьбе

Мерьем Узерли, звезда турецкого сериала "Великолепный век", выложила в свой Instagram снимок, который очень заинтриговал поклонников актрисы. Появились слухи о том, что Мерьем собирается замуж, однако кто именно является женихом 34-летней Узерли, неизвестно.

На своей страничке актриса разместила снимок, на котором она стоит спиной в свадебном платье, и подписала его говоряще - "Сюрприз".

Подписчики Мерьем сразу же кинулись поздравлять своего кумира, однако самые наблюдательные из них заметили среди хэштегов звезды слово "работа", так что, видимо, к алтарю пойдет ее героиня, а не сама Узерли.

Личную жизнь актриса предпочитает охранять от внимания прессы, поэтому неизвестно, встречается ли она с кем-то сейчас.