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Мерьем Узерли спровоцировала слухи о своей свадьбе

Мерьем Узерли
11:39 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Определенное фото звезда турецкого сериала "Великолепный век", выставила в свой Instagram.

Мерьем Узерли, звезда турецкого сериала "Великолепный век", выложила в свой Instagram снимок, который очень заинтриговал поклонников актрисы. Появились слухи о том, что Мерьем собирается замуж, однако кто именно является женихом 34-летней Узерли, неизвестно.

На своей страничке актриса разместила снимок, на котором она стоит спиной в свадебном платье, и подписала его говоряще - "Сюрприз".

 

#surprise #coming #soon #work # #

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Подписчики Мерьем сразу же кинулись поздравлять своего кумира, однако самые наблюдательные из них заметили среди хэштегов звезды слово "работа", так что, видимо, к алтарю пойдет ее героиня, а не сама Узерли.

Личную жизнь актриса предпочитает охранять от внимания прессы, поэтому неизвестно, встречается ли она с кем-то сейчас.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Великолепный век, Мерьем Узерли, Свадьба.
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