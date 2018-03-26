Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины скоро подпишет программу сотрудничества с НАТО Президент Украины скоро подпишет программу сотрудничества с НАТО
Новости: Геращенко выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово Геращенко выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово
Новости: Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших
X

Редкие снимки The Beatles были проданы на аукционе за 357 тысяч долларов

The Beatles
13:09 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Редкие гастрольные снимки группы The Beatles были сделаны в 1964 году.

Редкие гастрольные фотографии The Beatles, которые были сделаны в Балтиморе и Вашингтоне, проданы на аукционе за 357 тысяч долларов.

Отмечается, что на снимках запечатлены первые гастроли коллектива в США, которые состоялись в 1964 году.

Лот состоял из 413 негативов и 350 снимков, только 46 из которых ранее видела широкая публика. Фотографии сделал фотограф и режиссер Майк Митчелл, когда ему было 18 лет.

"Я был настроен сделать настолько уникальные фотографии, насколько это было возможным", — отметил Митчелл.

В сентябре 2015 года на аукционе Heritage в Нью-Йорке продан за 93 750 долларов первый контракт со звукозаписывающей компанией, подписанный членами группы The Beatles.

Данный документ, состоящий из шести страниц и написанный полностью на немецком языке, был заключен в 1961 году между The Beatles и германским продюсером Бертом Кемпфертом, представлявшим звукозаписывающую компанию Polydor.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, The Beatles, Аукцион, Гастрольные снимки, Редкие снимки, Снимки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Мисс Вселенная-2012 опубликовала горячее видео с отдыха в Вегасе Реальное племя, которое живет по законам джунглей (Фото) Как бы выглядели диснеевские принцессы в мужском образе (Фото)

Последние новости

Плохой: Судебная реформа повысит доверие западного бизнеса к системе правосудия Корейцы придумали интересный продукт против похмелья МИД Польши: Мы хотим чтобы польско-украинские отношения только улучшались
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
13:15 "Один бой − это еще не все": Джошуа − о победе Фьюри над Кличко
13:12 Глупые ошибки в объявлениях и вывесках, над которыми можно смеяться бесконечно
13:10 Лондон ввел первые меры против Москвы из-за отравления в Солсбери
13:09 Пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ
13:05 Красота украинских девушек в объективе Анны Сеник (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев НКРЭКУ: местные власти завышают тарифы на тепло
Новости: Минфин отметил положительное изменение в соотношении долгов Украины к ВВП Соотношение государственного долга к ВВП сократилось
Новости: Синоптик предупредила о кратковременном похолодании в Украине В Украину зайдет кратковременное похолодание
Новости: Маникюр 2018: стильные идеи, которые придутся по вкусу каждой (Фото) Маникюр 2018: стильные идеи, которые придутся по вкусу каждой (Фото)
Добавить комментарий
0