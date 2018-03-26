Редкие снимки The Beatles были проданы на аукционе за 357 тысяч долларов

Редкие гастрольные фотографии The Beatles, которые были сделаны в Балтиморе и Вашингтоне, проданы на аукционе за 357 тысяч долларов.

Отмечается, что на снимках запечатлены первые гастроли коллектива в США, которые состоялись в 1964 году.

Лот состоял из 413 негативов и 350 снимков, только 46 из которых ранее видела широкая публика. Фотографии сделал фотограф и режиссер Майк Митчелл, когда ему было 18 лет.

"Я был настроен сделать настолько уникальные фотографии, насколько это было возможным", — отметил Митчелл.

В сентябре 2015 года на аукционе Heritage в Нью-Йорке продан за 93 750 долларов первый контракт со звукозаписывающей компанией, подписанный членами группы The Beatles.

Данный документ, состоящий из шести страниц и написанный полностью на немецком языке, был заключен в 1961 году между The Beatles и германским продюсером Бертом Кемпфертом, представлявшим звукозаписывающую компанию Polydor.