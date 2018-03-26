Папарацци сделали снимок поцелуя Брэд Питта и Дженнифер Энистон

С тех пор, как месяц назад Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о расставании, СМИ активно пытаются свести Дженнифер с бывшим мужем, Брэдом Питтом. Накануне таблоид Star вышел с сенсационной обложкой — снимком целующихся Питта и Энистон. Комментируя фото, Star сообщает, что знаменитости действительно встречаются, и произошло это благодаря другу Питта Джорджу Клуни.

Согласно таблоиду, Клуни был первым, кто позвонил Брэду Питту после того, как от него ушла Анджелина Джоли. Клуни и настоял на том, чтобы его друг попробовал восстановить отношения с первой женой.

Как утверждает инсайдер, первая за долгие годы встреча экс-супругов случилась на одной из "оскаровских" афтепати

Позже выяснилось, что сенсационная информация не соответствует действительности. Журналисты портала Gossip Cop, опровергающего слухи о знаменитостях, выяснили, что снимок целующихся Питта и Энистон был сделан из двух старых фото актеров.