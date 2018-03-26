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Мила Кунис беременна в третий раз

Мила Кунис и Эштон Кутчер
17:01 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Для поклонников Эштона Кутчера и Милы Кунис появились радостные новости. Так, похоже, пара ждет третьего ребенка.

Мила Кунис и Эштон Кутчер воспитывают двоих детей - трехлетнюю дочь Уайетт Изабель и годовалого сына Димитрия. А теперь в СМИ появилась информация о том, что в знаменитом семействе грядет пополнение.

На мысль о положении актрисы натолкнул тот факт, что Мила давно не появлялась на публике, а последние ее выходы запомнились нарядами свободного кроя.

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Конечно, тогда еще мало можно было сказать, о положении знаменитости. Однако на днях источник поведал, что Мила Кунис беременна в третий раз. Якобы она сама рассказала об этом своей подруге.

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Впрочем, сами супруги пока не спешат с официальными заявлениями по этому поводу. К слову, многие поклонники знаменитой пары были удивлены подобным новостям, ведь после рождения второго ребенка Мила Кунис заявила, что больше не планирует детей. Возможно, она изменила свое мнение.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Актриса, актриса с украинскими корнями, Беременность, Кунис, Личная Жизнь, Эштон Катчер.
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