В Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи

В центре города Эйлсбери, который располагается на расстоянии 60 километров от Лондона, открылся памятник Дэвиду Боуи.

Отмечается, что бронзовая скульптура расположена в городе, в котором музыкант впервые появился в образе Зигги Стардаста. Памятник получил название "Земной посланник", он изображает Боуи в разных сценических образах, основной из которых – образ Зигги Стардаста.

Кроме того, в скульптуру встроен динамик, который каждый час играет музыку Боуи.

Деньги на установку памятника были собраны продюсером Дэвидом Стоппсом с помощью грантов и краудфандинговой кампании, которая принесла 160 тысяч долларов.

Боуи скончался от рака 10 января 2016 года в возрасте 69 лет.

Ранее сообщалось о том, что альбом Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, возглавил чарт журнала Billboard. За первую неделю было продано 181 тысячу копий альбома, что стало наибольшим количеством проданных экземпляров альбомов Боуи с 1991 года. Кроме того, "Blackstar" прервал пятинедельное лидерство альбома Адель "25".

Последний альбом Боуи был высоко оценен критиками. Журнал Rolling Stone охарактеризовал Blackstar как "лучший антипоп-музыкальный шедевр Боуи с семидесятых годов".