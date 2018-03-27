Анджелина Джоли также имеет отношения после расставания с Брэдом Питтом

После того как Анджелина Джоли в 2016 году подала на развод с Брэдом Питтом, папарацци так и не удалось сфотографировать ее в обществе какого-либо нового бойфренда.

Согласно новой информации, исходящей от инсайдера авторитетного издания Entertainment Tonight, в личной жизни Джоли все же имеются некоторые перемены. По сведениям издания, у актрисы намечаются отношения с неким агентом по недвижимости.

"Анджелина сказала друзьям, что пока не готова к новым свиданиям, но тем не менее она видится с одним симпатичным мужчиной. Он в возрасте и работает агентом по недвижимости. Он не принадлежит к известным людям. Энджи была в очень плохом состоянии после расставания с Брэдом, и этот мужчина стал для нее тем человеком, который помогает ей справиться с ее проблемами",- рассказал источник.

Брэд Питт также становится другим человеком. "Он очень изменился с момента разрыва с Анджелиной. Если раньше он слыл домоседом, месяцами мог не выходить из дома и был очень пессимистично настроен относительно своего будущего, то в последние месяц-два Брэд стал чаще выходить в свет. Он любит встречаться и обедать с близкими друзьями, а вот о своей личной жизни не распространяется. Женщины, с которыми он видится, не из числа селебрити",- говорит инсайдер.