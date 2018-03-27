Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Со 2 апреля украинцы смогут выбрать себе врача Со 2 апреля украинцы смогут выбрать себе врача
Новости: В Минюсте рассказали, как нужно действовать в случае невыплаты зарплаты Украинцам сказали, что делать в случае невыплаты зарплаты
Новости: Украина - Япония: онлайн-трансляция матча Украина - Япония: LIVE
Новости: Обломки китайской космической станции упадут на Землю Обломки китайской космической станции упадут на Землю
X

На одной из вечеринок на Бейонсе напала известная актриса

Бейонсе
15:36 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Тиффани Хеддиш поделилась воспоминанием о том, как на одной из вечеринок известная актриса напала на Бейонсе и укусила ее за лицо.

В декабре прошлого года на одной из вечеринок, где были Бейонсе с мужем Джеем Зи, произошел необычный инцидент.

В комментарии GQ Тиффани Хеддиш рассказала о том, что произошло в тот вечер. По ее словам на этой вечеринке присутствовала одна известная актриса, которая заигрывала к мужу Бейонсе Джей Зи. Бейонсе это не понравилось и она сказала об этом девушке. Та, в свою очередь, поступила довольно непредсказуемо.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе за лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта ...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та ... только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?", - рассказывает Хеддиш.

Тиффани хотела вступиться за подругу, однако Бейонсе попросила этого не делать:

"Бейонсе сидела в баре, я спросила ее: "Она тебя укусила?" Она ответила: "Да". Я ей: "Ей сегодня таки надерут задницу." А она мне: "Тиффани, нет. Не делай этого. Она под наркотиками. Она даже не пьяная, под наркотиками. Она не всегда такая. Просто остынь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Бейонсе, Вечеринка, Инцидент, Певица, Тиффани Хеддиш, Укус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Настя Каменских взбудоражила подписчиков интересным видео День рождения Квентина Тарантино: малоизвестные факты о режиссере Белла Хадид вышла в свет в пуховике от украинского бренда

Последние новости

Ломаченко – Линарес: крутое промо боя Российская угроза: Польша закупает противотанковые системы ВСУ постепенно переходят на новую систему питания
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
16:09 Омелян: Мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань
15:57 Министр обороны Греции усложнил решение спора с Македонией
15:53 Погибла французская актриса Стефан Одран
15:51 Болгария объявила об отзыве посла в РФ для консультаций
15:51 Труханов остров могут превратить в заказник
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия разрешила строительство Северного Потока 2 Германия разрешила строительство Северного Потока 2
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года
Добавить комментарий
0