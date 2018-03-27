На одной из вечеринок на Бейонсе напала известная актриса

В декабре прошлого года на одной из вечеринок, где были Бейонсе с мужем Джеем Зи, произошел необычный инцидент.

В комментарии GQ Тиффани Хеддиш рассказала о том, что произошло в тот вечер. По ее словам на этой вечеринке присутствовала одна известная актриса, которая заигрывала к мужу Бейонсе Джей Зи. Бейонсе это не понравилось и она сказала об этом девушке. Та, в свою очередь, поступила довольно непредсказуемо.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе за лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта ...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та ... только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?", - рассказывает Хеддиш.

Тиффани хотела вступиться за подругу, однако Бейонсе попросила этого не делать:

"Бейонсе сидела в баре, я спросила ее: "Она тебя укусила?" Она ответила: "Да". Я ей: "Ей сегодня таки надерут задницу." А она мне: "Тиффани, нет. Не делай этого. Она под наркотиками. Она даже не пьяная, под наркотиками. Она не всегда такая. Просто остынь".