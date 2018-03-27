Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзяон, которые недавно во второй раз провели брачную церемонию в Таиланде, рассказали подробности праздника и поделились новыми романтическими фото.

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзяон, которые недавно во второй раз провели брачную церемонию в Таиланде, рассказали подробности праздника и поделились новыми романтическими фото. Молодожены поделились, почему выбрали местом свадьбы именно Таиланд. Как рассказал Арсен, влюбленных в страну позвало туристическое управление Таиланда. Оно и помогло паре организовать церемонию. "Мы влюблены с Тоней в эту страну. Нашли на одном из островов музыкальный фестиваль, уже думаем на следующий год поехать выступать туда", – поделился планами Мирзоян. Тоня, в свою очередь призналась нам, что для нее принципиально важно выйти во время церемонии к любимому под украинскую песню. "На пляже, где мы делали церемонию, было много туристов: украинцы, белорусы и русские. Мне было принципиально важно выйти под украинскую песню. Мы быстро выбрали "Квітка Душа" в исполнении моей мамы. Также, в самом Таиланде познакомились с украинским журналистом и попросили именно его провести церемонию на украинском языке! Друзья и коллеги очень умилились", – призналась Матвиенко.