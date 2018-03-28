Сын Уилла Смита прокомментировал свое появление в платье

19-летний парень сделал это через социальную сеть Twitter.

If I Wanna Wear A Dress, Then I Will, And That Will Set The New Wave...

-JADEN SMITH #ICON — Jaden Smith (@officialjaden) 26 марта 2018 г.

Сейчас Джейден Смит может похвастаться немалыми достижениями. В свои 19 лет он уже является узнаваемым голливудским актером, известный по ролям в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ кид". Кроме этого, Джейден Смит является рэпером, танцором и ресторатором.

Разработав свою линию одежды, сын Вилла Смита не перестает удивлять своей необычной одеждой. Парень примерял женские вещи – платья и юбки – и заявил, что это может стать новым трендом.

Если я хочу носить платье – я его буду носить. Это станет новым трендом, – поделился амбициозными планами Джейден Смит.