Сын Уилла Смита прокомментировал свое появление в платье
Новости шоу бизнеса: Сын популярного американского актера Уилла Смита – Джейден, удивил общественность и журналистов неожиданным заявлением по поводу своего образа.
19-летний парень сделал это через социальную сеть Twitter.
If I Wanna Wear A Dress, Then I Will, And That Will Set The New Wave...
-JADEN SMITH #ICON
— Jaden Smith (@officialjaden) 26 марта 2018 г.
Сейчас Джейден Смит может похвастаться немалыми достижениями. В свои 19 лет он уже является узнаваемым голливудским актером, известный по ролям в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ кид". Кроме этого, Джейден Смит является рэпером, танцором и ресторатором.
Разработав свою линию одежды, сын Вилла Смита не перестает удивлять своей необычной одеждой. Парень примерял женские вещи – платья и юбки – и заявил, что это может стать новым трендом.
Если я хочу носить платье – я его буду носить. Это станет новым трендом, – поделился амбициозными планами Джейден Смит.