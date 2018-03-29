"Мастер Шеф Подростки" 9 выпуск: участники пробовали себя в роли скульпторов (Видео)

Подростки-кулинары пробовали себя в роли скульпторов. Задача заключалась в том, чтобы налепить из теста как можно больше точных подсказок, по которым команда должна была приготовить свое блюдо. И величественный скульптор Марколанджело подошел к делу со всей ответственностью. Но, увы, его шедевры никто не узнал.

В первом конкурсе шоу Мастер Шеф, в выпуске 9 части 1 от 28.03.2018, судьи выбирали капитанов. Каждой команде предстояло приготовить по одному блюду. Но название и рецепт судьи сказали только капитанам, которые вместе со своими помощниками должны были передать рецепт своей команде, слепив подсказки из теста. В процессе капитаны и су-шефы смогли следить за своими командами с помощью экрана телевизора, и увидеть правильно ли подростки поняли их наводки.

Участников на кухне встретили пушки. Судьи сказали, что эти орудия помогут создать безупречное блюдо, но могут ввести и в большое заблуждение. Для начала подростки Мастер Шеф делились на команды. Капитанами стали девочки: Мария Якивчук и Мирослава Стандартюк. Команды должны были приготовить только одно блюдо. Рецепт судьи детально расписали и повесили на досках. На приготовление блюда подростки получили всего полтора часа. Но рецепты, которые увидели кулинары, не для них, а для их соперников.

Подростков ожидала одна из самых сложных битв. Им предстояло готовить, сидя на карусели. Каждому участнику нужно было приготовить одно блюдо. Все необходимые продукты и девайсы уже были на рабочих поверхностях. Делать все нужно было не покидая своих мест на карусели.