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Рики Мартин рассказал о своих отношениях

Рики Мартин
21:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Один из самых популярных латиноамериканских певцов Рики Мартин откровенно рассказал о своих отношениях с мужем.

Поп-исполнитель чувственно описал свои чувства, когда впервые встретился с шведским художником Джваном Йосифом. Как известно, в январе Рики Мартин официально женился на Джване Йосифе. Отношения с художником артист скрывал, а теперь решил рассказать о своих чувствах всему миру.

46-летний Рики Мартин сначала просто общался со шведским художником, рассказывал о своих трудностях. Только потом они встретились, что стало знаковым событием для певца.

Я написал ему, и мы общались так полгода, просто отправляя сообщения о жизни и разных проблемах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Но когда я впервые увидел его – перестал дышать. Во время первой встречи я сказал: "Я женюсь на этом парне". И, пожалуй, он подумал так же, только сказал мне об этом чуть позже, – поделился Рики Мартин.

Также певец объяснил, почему он скрывал свою нетрадиционную ориентацию. По его словам, он боялся открыть правду всему миру, поскольку это не только могло навредить его популярности, но и вызвать осуждение общества.

"Я полностью отдавал себя карьере. Я не открывался для новых отношений. Просто не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации. Я боялся, что они узнают все обо мне, узнают о моей природе. Я потратил много энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию", – признался Рики Мартин.

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