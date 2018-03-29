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Дженнифер Лопес с бойфрендом приобрели совместную квартиру за 15 миллионов долларов

Дженнифер Лопес
23:00 Чт, 29 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звездная пара недавно приобрела роскошные апартаменты в Нью-Йорке.

Популярная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников стремительным развитием отношений со спортсменом Алексом Родригесом.

Элитный пентхаус расположен в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка на знаменитой улице Park Avenue. Высота 96-этажного здания составляет 425,5 метров. Известно, что роскошное жилье стоит около 15 миллионов долларов.

По информации СМИ, жилье имеет 3 спальни, несколько ванных комнат, гардеробную, библиотеку и личный лифт. Кроме этого, звездная пара будет иметь доступ к большому бассейну и конференц-залу, где можно проводить деловые встречи.

Я верю в брак и хотела бы состариться с любимым, но ни к чему его не принуждаю сейчас. Это прекрасно, что мы понимаем друг друга, – рассказала Дженнифер Лопес.

Кроме приобретенной квартиры, Дженнифер Лопес является собственницей дома в Майами, а Алекс Родригес – в Лос-Анджелесе. Поскольку звезды часто наведываются в Нью-Йорк, эта первая совместная квартира может стать отличным стартом для создания семьи.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 15 миллионов долларов, Бойфренд, Дженнифер Лопес, Дом, Жилье, Квартира.
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