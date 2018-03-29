Стилисты посмеялись с наряда Виктории Бекхэм

Дизайнер одела клетчатое платье из собственной коллекции Pre-Fall 2018. Новый наряд Виктория Бекхэм засветила на выставке Мартина Мариелла, которая прошла в Музее искусств в Париже. 43-летняя певица одела клетчатое платье с различными оттенками пурпурного цвета. Образ звезда дополнила сапогами на каблуках и сумочкой под цвет платья.

Наряд подчеркнул стройную талию Виктории Бекхэм, однако выглядело более обыденно, чем изысканно. Кроме этого, стилисты сравнили модный "лук" звезды с клетчатой сумкой, которая была когда-то очень популярной. Эксперты предположили, что именно у этого аксессуара дизайнер позаимствовала цвета.