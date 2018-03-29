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Стилисты посмеялись с наряда Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм
22:43 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Знаменитая британская певица и модельер Виктория Бекхэм всегда поражает своим нарядом. Однако стилисты изрядно посмеялись с недавнего "лука" звезды.

Дизайнер одела клетчатое платье из собственной коллекции Pre-Fall 2018. Новый наряд Виктория Бекхэм засветила на выставке Мартина Мариелла, которая прошла в Музее искусств в Париже. 43-летняя певица одела клетчатое платье с различными оттенками пурпурного цвета. Образ звезда дополнила сапогами на каблуках и сумочкой под цвет платья.

Наряд подчеркнул стройную талию Виктории Бекхэм, однако выглядело более обыденно, чем изысканно. Кроме этого, стилисты сравнили модный "лук" звезды с клетчатой сумкой, которая была когда-то очень популярной. Эксперты предположили, что именно у этого аксессуара дизайнер позаимствовала цвета.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Pre-Fall 2018, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Клетка, Мода, Наряд, Платье, Стиль, Сумка.
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