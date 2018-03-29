Певица Сара Хардинг засветила немаленькую татуировку в элегантном платье

Популярная британская модель и актриса, экс-солистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг показала большую татуировку на спине. В роскошном наряде певица посетила мероприятие National Film Awards, которое состоялось в Лондоне.

36-летняя Сара Хардинг выглядела роскошно. На мероприятие звезда надела черное вечернее платье с глубоким декольте. Верх платья был расшит камнями, что придало изысканности образу. Сара Хардинг уложила волосы в элегантную прическу и сделала макияж с акцентом на глаза. Стильный лук певица дополнила черным клатчем, туфлями на каблуках и украшениями.

Однако больше всего внимания журналистов и селебритиз привлекла татуировка на спине Сары Хардинг. Большой рисунок двух птиц сочетался с надписью посередине.

Это не единственное тату певицы, которое заметили журналисты. Также у звезды есть таинственный тибетский текст на руке и испанская надпись, что в переводе означает "я знаю, кто ты и ... разум не важен". Стилисты ранее раскритиковали эти татуировки, назвав их следствием депрессии. Однако стоит отметить, что все они выглядели очень эффектно.