Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
Новости: Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать зеркальные меры Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать меры
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
X

Ким Кардашян прокомментировала высмеивание чрезмерного применения Photoshop

Ким Кардашян
22:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прокомментировала бурную реакцию поклонников на ее фото.

Объяснение знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Как известно, Ким Кардашян недавно показала снимок, который вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Поклонники звезды увидели на заднем фоне сплюснутое авто, которое больше напоминало "машину инопланетян". Поэтому модель обвинили в чрезмерном редактировании снимка в Photoshop. Люди даже засомневались в аппетитных формах звезды.

Поскольку обсуждение скандального фото не угасает, Ким Кардашян решила прокомментировать инцидент. Модель объяснила, что она не является автором снимка.

 

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) BACKGRID

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

Я видела в сети и новостях, что у меня случился "конфуз из-за Photoshop". Это смешно! Я репостнула в Instagram фото, которое опубликовал мой фанат, просто фильтр к нему применила... Наверное, сторонник отзеркалил фото, вот почему машина выглядит так, – пояснила Ким Кардашян.

Из-за обилия негативных комментариев звезда даже скрыла все сообщения к скандальному посту, однако снимок до сих пор доступен на странице Ким Кардашян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Photoshop, Ким Кардашьян, Комментарий, Модель, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кэти Перри рассказала поклонникам, как она называет Орланда Блума (Видео) Даша Астафьева в нижнем белье снова показала результаты диеты Эти потрясающие снимки лишают дара речи: кадры от National Geographic (Фото)

Последние новости

Врачи назвали продукт, который защитит от астмы Рики Мартин рассказал о своих отношениях Ферстаппен: в Китае возможно обгонять, что приводит к захватывающим гонкам
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко
04 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
05 Появился первый снимок падающей на Землю китайской космической станции
Новости сегодня
22:57 Мотор Сич собрался начать производство нового вертолета "Надия"
22:43 Стилисты посмеялись с наряда Виктории Бекхэм
22:40 В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета
22:32 В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО
22:30 "МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии
Добавить комментарий
0