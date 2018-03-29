Леся Никитюк покупает одежду на рынке

Капитан женской команды "Хто зверху?" рассказала, что нужно покупать в брендовых бутиках, а что можно и на базаре. Леся Никитюк родом из Хмельницкого. Одна из визитных карточек города – знаменитый Хмельницкий вещевой рынок. Поэтому во время недавнего онлайна на сайте "Нового" у ведущей спросили, когда она в последний раз на нем была. Оказывается, всего пару месяцев назад. И даже прикупила там шубку.

"С Хмельницкого рынка у меня очень много вещей, – рассказывает Леди Ле. – С детства мы все там одевались... Последний раз была на нем два месяца назад, в его бутиковой части. Моя белая шубка оттуда. Судя по отзывам в интернете, она всем понравилась. Кстати, женщина, которая мне ее продала, попросила: "Леся, можно мы напишем, что вы ее у нас купили?".