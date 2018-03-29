Тайра Бэнкс рассказала о пластической операции, после которой стала знаменитой

Супермодель Тайра Бэнкс выпустила мемуары "Совершенство – это скучно". 44-летняя Тайра рассказала, что еще до начала карьеры сделала пластическую операцию, которая, в том числе помогла ей добиться успеха в модельном бизнесе.

"Кости в моем носу росли и доставляли дискомфорт. Я не могла нормально дышать, но потом сделала косметическую операцию. Я не собираюсь это скрывать. Мои волосы и нос ненастоящие. И я достаточно смелая для того, чтобы говорить правду",- поделилась Тайра Бэнкс.

В конце января 2016 года Тайра Бэнкс стала мамой. Звезда и ее бойфренд, фотограф Эрик Асла, прибегли к услугам суррогатной матери. Мальчика назвали Йорк Бэнкс Асла.