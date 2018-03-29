https://telegraf.com.ua/files/2018/03/29096172_343279242849054_7244356745873588224_n1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3983449-tayra-benks-rasskazala-o-plasticheskoy-operatsii-posle-kotoroy-stala-znamenitoy.html
Тайра Бэнкс рассказала о пластической операции, после которой стала знаменитой
21:39 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: "Мои волосы и нос ненастоящие", – рассказала Бэнкс.
Супермодель Тайра Бэнкс выпустила мемуары "Совершенство – это скучно". 44-летняя Тайра рассказала, что еще до начала карьеры сделала пластическую операцию, которая, в том числе помогла ей добиться успеха в модельном бизнесе.
"Кости в моем носу росли и доставляли дискомфорт. Я не могла нормально дышать, но потом сделала косметическую операцию. Я не собираюсь это скрывать. Мои волосы и нос ненастоящие. И я достаточно смелая для того, чтобы говорить правду",- поделилась Тайра Бэнкс.
В конце января 2016 года Тайра Бэнкс стала мамой. Звезда и ее бойфренд, фотограф Эрик Асла, прибегли к услугам суррогатной матери. Мальчика назвали Йорк Бэнкс Асла.
Telegraf.com.ua