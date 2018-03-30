Олег Винник рассказал, как ухаживает за своими волосами

Прическе певца завидуют не только женщины, но и мужчины. Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет, а поэтому ему часто приходится краситься.

"Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый, – говорит Олег Винник. – Мне нравится и практичнее с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться: "А что Винник с ними сделал?", "А что, он больше не выйдет с такими волосами?" Поэтому я все-таки решил снова подстричься".

Кроме того, в эфире канала "Украина" Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед.

"Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", – раскрыл секрет удачного начала дня певец.