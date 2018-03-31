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Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни

Даша Астафьева
14:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Даша Астафьева на странице в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в обыденных вещах.

Так звезда показала, как она выглядит в повседневной жизни. Новые снимки певица сделала в лифте. Даша Астафьева засветила сразу два похожих "лука". На снимках певица одета в черные куртки, приталенные штаны и обычные кофточки, одна из которых в черно-белую полоску. Даша Астафьева дополнила достаточно незаметны образы яркими сумками.

Кроме этого, знаменитость показала, каким прическам она отдает предпочтение в повседневной жизни. Так, на одном снимке звезда имеет роскошные кудри, на другом – стильную прическу.

 

Angry me #myelevatorlook

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Сторонники с восторгом отреагировали на новые фотографии Даши Астафьевой. Также подписчики звезды с юмором прокомментировали снимки. "Лифтера вызвали?", –в шутку написал один из пользователей соцсети.

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Новости шоу бизнеса, Без косметики, Внешность, Даша Астафьева, Знаменитость, Красота.
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