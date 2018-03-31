Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни

Так звезда показала, как она выглядит в повседневной жизни. Новые снимки певица сделала в лифте. Даша Астафьева засветила сразу два похожих "лука". На снимках певица одета в черные куртки, приталенные штаны и обычные кофточки, одна из которых в черно-белую полоску. Даша Астафьева дополнила достаточно незаметны образы яркими сумками.

Кроме этого, знаменитость показала, каким прическам она отдает предпочтение в повседневной жизни. Так, на одном снимке звезда имеет роскошные кудри, на другом – стильную прическу.

Angry me #myelevatorlook Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 30 Мар 2018 в 2:20 PDT

Сторонники с восторгом отреагировали на новые фотографии Даши Астафьевой. Также подписчики звезды с юмором прокомментировали снимки. "Лифтера вызвали?", –в шутку написал один из пользователей соцсети.