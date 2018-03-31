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Кэти Перри шокировала поклонников забавной выходкой (Видео)

Кэти Перри
15:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская певица Кэти Перри удивила японских сторонников курьезной выходкой. Звезда сунула в рот 7 куриных наггетсов, не прожевав их.

Как известно, Кэти Перри находится в Японии в рамках своего мирового турне. Вместе с певицей поехал ее звездный бойфренд – актер Орландо Блум.

Американку пригласили в один из популярных японских шоу Sukkiri. Кэти Перри никто не подстрекал к такому необычному "челенджу". Ведущий наоборот пытался ее отговорить от затеи, опасаясь, что артистка может навредить себе. Все присутствующие в студии умоляли Кэти Перри остановиться, однако она не прекратила запихивать в рот наггетсы, пока их количество не достигло 7.

Смотрите курьезное видео шоу с участием Кэти Перри:

Я просто их обожаю, – прокомментировала выходку Кэти Перри. Сразу после "челленджа" звезда избавилась от нагетсов. Кэти Перри дали воду, которую она охотно выпила.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Выходка, Знаменитость, Кэти Перри, Певица.
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