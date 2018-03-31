Популярная актриса Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

А все из-за новой публикации, которая вызвала многочисленные вопросы у ее поклонников. Так, на днях российская актриса Анастасия Заворотнюк появилась в фотосессии модного журнала. Правда, не сразу поклонники артистки узнали свою любимицу.

На своей странице в Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала обложку нового номера женского журнала. На фотографии Заворотнюк с накинутым на плечи светлым пальто позирует, глядя куда-то вверх. При этом стильно уложенные волосы прикрывают один глаз.

И если сама Анастасия Заворотнюк, у которой были проблемы с деньгами, очень довольна фотосессией, то многие поклонники весьма удивились, почему актриса похожа на Надежду Бабкину. "Вначале подумала что Бабкина, "Я Вас тоже не узнала!!! Мне кажется Вы в жизни лучше", "Анастасия, на себя не похожи, какая-то другая женщина", — пишут поклонники. Очевидно, что у многих такой кадр вызвал сомнение в натуральности красоты актрисы, ведь Надежда Бабкина сама грешит операциями, а не так давно Заворотнюк также удивила изменившимся лицом.