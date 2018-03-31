Ведущая "ТСН" снялась в элегантном фотосете.

Для весенней съемки Соломия Витвицкая примерила несколько стильных "луков" от Влады Назик, комбинезон Грасс и плащ от "Світло в тобі" певицы и дизайнера Светланы Тарабаровой. Сама фотосессия получилась довольно романтичной. Игривости образу Соломии добавили голливудские кудряшки, а также эффектный make-up с акцентом на красной помаде. "У нас была девичья атмосфера на площадке, поэтому фотографии и вышли какими-то чувственными и нежными. Когда девушки делают комплименты - это особые слова. Поэтому мы много смеялись, шутили и экспериментировали. Еще повезло с солнечно-снежной погодой. Свет нагло врывался в фотостудию и это придавало какого-то особого настроения", - рассказала Соломия.