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Орландо Блум похвастался в Instagram своим идеальным телом

Орландо Блум
18:20 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный британский актер Орландо Блум показал свой пресс.

Звезда опубликовал фотографию на странице в Instagram, чем изрядно порадовал поклонников. 41-летний актер продемонстрировал рельефный пресс с кубиками. Орландо Блум стоит в ванной комнате перед зеркалом, задумчиво глядя в свое отражение.

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Вероятно, фотографию сделала звездная девушка актера – Кэти Перри, с которой он отправился в Японию. В стране певица дает концерты в рамках мирового турне, поэтому пара решила совместить работу с отдыхом.

"Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме", – написал Орландо Блум.

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Поклонницы актера засыпали его комплиментами и признаниями в любви. "Я люблю вас", "Милый", "Повезло Перри", "Красивый", – не скрывали восторга пользователи соцсети.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Актер, Кэти Перри, Орландо Блум, Пресс.
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