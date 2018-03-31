Орландо Блум похвастался в Instagram своим идеальным телом

Звезда опубликовал фотографию на странице в Instagram, чем изрядно порадовал поклонников. 41-летний актер продемонстрировал рельефный пресс с кубиками. Орландо Блум стоит в ванной комнате перед зеркалом, задумчиво глядя в свое отражение.

Вероятно, фотографию сделала звездная девушка актера – Кэти Перри, с которой он отправился в Японию. В стране певица дает концерты в рамках мирового турне, поэтому пара решила совместить работу с отдыхом.

"Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме", – написал Орландо Блум.

Поклонницы актера засыпали его комплиментами и признаниями в любви. "Я люблю вас", "Милый", "Повезло Перри", "Красивый", – не скрывали восторга пользователи соцсети.