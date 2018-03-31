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Меган Маркл получила необычный подарок от Елизаветы II
22:19 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В королевской семье существует давняя традиция - дарить гербы.

Ранее собственный герб вручили Кейт Миддлтон, а теперь такой же уникальный подарок получила и Меган Маркл. Пока неизвестно, что изображено на гербе, врученном невесте принца Гарри, так как, скорее всего, официально уникальный подарок будет принимать отец Мег, Томас Маркл, перед свадьбой, которая состоится 19 мая.

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Что касается герба герцогини Кэтрин, на нем изображены три желудя, символизирующие троих детей семьи Миддлтон: саму Кейт, ее сестру Пиппу и брата Джеймса.

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А желудь выбран в качестве символа, так как возле отчего дома Кейт растут дубы.

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Новости шоу бизнеса, Герб, Елизавета II, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Меган Маркл, Подарок, Принц Гарри.
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