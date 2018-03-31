Удивительные снимки близнецов, которые доказывают, что каждый из них отдельная полноценная личность.

Удивительные снимки близнецов, которые доказывают, что каждый из них отдельная полноценная личность. Фотограф Питер Зелевски много лет изучал мир близнецов, ставя под сомнение их особую связь и доказывая себе и всем остальным, что каждый из двух и более совершенно одинаковых внешне людей — личность. Именно эту мысль он пытается донести до людей с помощью этих мощных портретов. Глядя на них, мы одновременно видим и близнецов, и при этом двух совершенно разных людей. Как у Питера это получается, сказать сложно. Поэтому остается лишь наслаждаться. А еще у Питера есть страсть к портретной съёмке, и он предпочитает фотографировать людей на открытом воздухе при естественном освещении. Это также вносит свою лепту.