Кейт Бланшетт призналась, что не знала об обвинениях Вуди Аллена в насилии

Кейт Бланшетт вместе со многими звездами Голливуда выступает против Харви Вайнштейна и домогательств. Однако до недавнего времени актриса никак не комментировала обвинения в адрес Вуди Аллена, а ведь именно за роль в картине этого режиссера (фильм "Жасмин) она и получила премию "Оскар".

В начале этого года приемная дочь Вуди Дилан Фэрроу рассказала, что он насиловал ее. Дилан и раньше рассказывала об этом, но только на волне секс-скандала в Голливуде к этому удалось привлечь всеобщее внимание.

Во время недавнего интервью для CNN Кейт пришлось впервые прокомментировать скандал. Ведущий поинтересовался у актрисы, как могло так получиться, что она до сих пор ничего не говорила о недостойном поведении Аллена, будучи ярой активисткой движений против насилия #MeToo и Time’s Up.

"Когда я работала с Вуди, то ничего не знала о таких обвинениях. Для всей его семьи эта ситуация очень тяжелая и болезненная. Я надеюсь, они смогут во всем разобраться", — заявила актриса.