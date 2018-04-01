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Кейт Бланшетт призналась, что не знала об обвинениях Вуди Аллена в насилии

Кейт Бланшетт
10:03 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актрисе пришлось впервые прокомментировать скандал.

Кейт Бланшетт вместе со многими звездами Голливуда выступает против Харви Вайнштейна и домогательств. Однако до недавнего времени актриса никак не комментировала обвинения в адрес Вуди Аллена, а ведь именно за роль в картине этого режиссера (фильм "Жасмин) она и получила премию "Оскар".

В начале этого года приемная дочь Вуди Дилан Фэрроу рассказала, что он насиловал ее. Дилан и раньше рассказывала об этом, но только на волне секс-скандала в Голливуде к этому удалось привлечь всеобщее внимание.

Во время недавнего интервью для CNN Кейт пришлось впервые прокомментировать скандал. Ведущий поинтересовался у актрисы, как могло так получиться, что она до сих пор ничего не говорила о недостойном поведении Аллена, будучи ярой активисткой движений против насилия #MeToo и Time’s Up.

"Когда я работала с Вуди, то ничего не знала о таких обвинениях. Для всей его семьи эта ситуация очень тяжелая и болезненная. Я надеюсь, они смогут во всем разобраться", — заявила актриса.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Вуди Аллен, Знаменитость, Кейт Бланшетт, Насилие, Обвинения.
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