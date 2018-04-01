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Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове

Пэрис Хилтон, Крис Зилка и Катя Осадчая
11:50 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая взяла интервью у светской львицы.

Совсем недавно возлюбленный Пэрис Хилтон, Крис Зилка, сделал ей предложение. Многие думали, что после помолвки счастливая невеста с головой погрузиться в подготовку к свадьбе. Однако Пэрис поручила это профессионалам, а сама продолжает выступать в клубах, сниматься для глянца, посещать светские вечеринки, путешествовать... К слову о путешествиях: сегодня Пэрис Хилтон прибыла в Украину.

Да-да, не сообщая ничего о своем предстоящем визите представителям СМИ, она прилетела во Львов вместе с возлюбленным Крисом Зилкой. Звезду пригласили на открытие нового львовского отеля, которое определенно станет самым обсуждаемым событием светского Львова. Для появления перед украинской публикой Хилтон выбрала элегантное черное платье в пол, а ее будущий супруг отдал предпочтение смокингу.

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Новости шоу бизнеса, Знаменитость, Интервью, Камера, Катя Осадчая, Крис Зилка, Львов, Пэрис Хилтон, Фото.
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